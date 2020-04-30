Президент ФНЛ: клубы считают идею дополнительных матчей или мини-турнира нереализуемой

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов рассказал об итогах совещания клубов первенства.



«В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили объявленное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остаётся за этой организацией.



Тремя клубами – «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимиком» – был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ. Однако такой вариант выглядит ещё менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придётся начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. С учётом ротации команд между лигами определённая синхронизация календарей необходима.



Я отдаю себе отчёт в том, что вопрос ротации между лигами самый сложный и болезненный. И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает такую идею нереализуемой и в итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20», — цитирует Ефремова пресс-служба ФНЛ.

В «Нефтехимике» заявили о готовности играть в РПЛ. Клуб был против приостановки сезона