Президент «Торпедо» прокомментировала возможное досрочное завершение первенства ФНЛ

Президент «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала информацию о возможном досрочном завершении первенства Футбольной национальной лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

«На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции о том, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовали против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново». В любом случае официально все решения будут утверждаться РФС. Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице. Мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно, учитывая все сложившиеся обстоятельства», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.