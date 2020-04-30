Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков

ЦСКА проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков.

«Армейцы! Чтобы сделать вашу самоизоляцию немного интереснее, мы решили организовать онлайн-турнир по FIFA20 среди болельщиков, победители которого получат призы от ПФК ЦСКА.

Количество участников турнира не ограничено, а подать заявку может любой болельщик ЦСКА, где бы он не находился. Единственное условие — это наличие консоли PS4, игры FIFA 20 и подключения к интернету.
Приём заявок стартует сегодня, 30 апреля, и продлится до 3 мая включительно. Матчи турнира пройдут 4 и 5 мая (каждый участник сыграет несколько матчей)», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ЦСКА ВКонтакте.

Информация о том, как подать заявку доступна здесь.

Приём заявок завершится 3 мая в 15:00.

Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020