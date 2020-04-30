ЦСКА проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков

Пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков.
«Армейцы! Чтобы сделать вашу самоизоляцию немного интереснее, мы решили организовать онлайн-турнир по FIFA20 среди болельщиков, победители которого получат призы от ПФК ЦСКА.
Количество участников турнира не ограничено, а подать заявку может любой болельщик ЦСКА, где бы он не находился. Единственное условие — это наличие консоли PS4, игры FIFA 20 и подключения к интернету.
Приём заявок стартует сегодня, 30 апреля, и продлится до 3 мая включительно. Матчи турнира пройдут 4 и 5 мая (каждый участник сыграет несколько матчей)», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ЦСКА ВКонтакте.
Информация о том, как подать заявку доступна здесь.
Приём заявок завершится 3 мая в 15:00.
- 30 апреля 2020
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