ЦСКА проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков

Пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб проведёт онлайн-турнир по FIFA 20 среди болельщиков.

«Армейцы! Чтобы сделать вашу самоизоляцию немного интереснее, мы решили организовать онлайн-турнир по FIFA20 среди болельщиков, победители которого получат призы от ПФК ЦСКА.



Количество участников турнира не ограничено, а подать заявку может любой болельщик ЦСКА, где бы он не находился. Единственное условие — это наличие консоли PS4, игры FIFA 20 и подключения к интернету.

Приём заявок стартует сегодня, 30 апреля, и продлится до 3 мая включительно. Матчи турнира пройдут 4 и 5 мая (каждый участник сыграет несколько матчей)», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе ЦСКА ВКонтакте.

Информация о том, как подать заявку доступна здесь.

Приём заявок завершится 3 мая в 15:00.