Радимов: «Торпедо» и «Чертаново» должны побороться за путевку в РПЛ. Офигенно же играют!

Бывший полузащитник «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался за продолжение сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Назло Геркусу. Давайте по чесноку. Интересно было бы видеть «Торпедо» и «Чертаново» в РПЛ? Я вот думаю: если РПЛ не остановится, то и ФНЛ должны играть! Уж эти две команды точно должны побороться за путевку в РПЛ. Офигенно же играют! Обидно будет не дать им шанс. Пусть плей-офф *** [зафигачат]!» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
После 27 туров первое место в турнирной таблице ФНЛ занимает «Ротор», в активе которого 56 очков. На второй строчке располагаются «Химки» (54). При этом у подмосковной команды столько же очков, сколько у располагающегося ниже «Чертаново». Четвёрку лидеров замыкает «Торпедо» (53).
Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил мнение, что возобновление сезона в предложенные сроки противоречит здравому смыслу.
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