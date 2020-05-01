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«Только сосны, кирпичи и хардкор». Игнашевич показал тренировки игроков «Торпедо

«Только сосны, кирпичи и хардкор». Игнашевич показал тренировки игроков «Торпедо
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич показал тренировки игроков клуба во время карантина.

«Черно-белый режим изоляции. Здесь нет пальм, бассейнов и тренажерных залов. Только сосны, кирпичи и хардкор», — написал Игнашевич в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В конце декабря 2019 года Игнашевич продлил контракт с московским клубом. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2023 года. До подписания контракта с «Торпедо» Игнашевич в роли тренера работал только в молодёжной команде ЦСКА. Карьеру игрока Сергей завершил летом прошлого года в статусе футболиста ЦСКА.

Ранее стало известно, что Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона. На данный момент «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ.

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