Наумов — о словах Романцева: Гильерме и Акинфеев — одинаковые люди для российского футбола

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал высказывание экс-главного тренера «Спартака» Олега Романцева.



Ранее Романцев, говоря о вратаре «железнодорожников» Маринато Гильерме, признался, что его «немножко напрягает, что номер два в сборной России – парень с бразильским паспортом».



«Считаю, что Гильерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живёт в России. Он ведь получил паспорт не как спортсмен, за заслуги, а как обычный гражданин. По закону. Написал заявление, выучил язык. Гильерме знает русскую культуру, любит страну. Гильерме, Акинфеев – одинаковые кандидатуры, одинаковые люди для российского футбола. Россияне. И в этой ситуации не стоит заглядывать на национальность. Нет. Гильерме – россиянин на законных основаниях, обычный гражданин. Номер один или номер два, не знаю, трудно судить, но он один из лучших вратарей России», — цитирует Наумова «Спорт день за днём».

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