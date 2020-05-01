Кикнадзе обратился к фанатам «Локомотива» по поводу ситуации с Сёминым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе обратился к болельщикам московского клуба по поводу ситуации с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Уважаемые болельщики ФК «Локомотив», внимательно ознакомился с Вашим обращением в адрес руководства клуба. В связи с этим считаю принципиально важным сформулировать несколько положений, которые помогут лучше понять мою позицию.



Первое. Мне важно знать мнение болельщиков – как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив». Убеждён, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере.



Второе. Моё молчание в СМИ объясняется не отказом от общения с вами и не желанием создать информационный вакуум вокруг деятельности клуба. Имеющийся негативный опыт общения с некоторыми гражданами, считающими себя журналистами, живущими сплетнями, скандалами и открыто поддерживающими другие клубы, заставил серьёзно сократить уровень публичности. Но это ни в коем случае не должно мешать нашему с вами диалогу. Уверен, что после окончания периода самоизоляции мы не только вернёмся к формату прямого общения, который мы предложили вам перед началом нынешнего сезона, но и сделаем такое общение регулярным.



Третье. Успехи Юрия Палыча в клубе не могут ставиться под сомнение. Юрий Сёмин – легенда «Локомотива»! Вместе с Валерием Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю «Локомотива».



Четвёртое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно Уставу, совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор.

И ещё. Сегодня праздник, и я хочу поздравить вас в этот прекрасный солнечный день! Но самое главное, что я хочу пожелать, – берегите себя и своих близких, пусть вирусная зараза уйдёт как можно быстрее и мы встретимся на играх любимого «Локомотива»! И спасибо врачам!» — приводятся слова Кикнадзе на официальном сайте «Локомотива».