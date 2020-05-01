Смородская: болельщики «Локомотива» не могут определять политику по смене тренера

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможной смене главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
«Болельщики, к сожалению, не содержат клубы. И доходы, которые они поставляют в клуб за счёт покупок билетов, мизерные. Поэтому определять политику по смене тренера они не могут. Клуб должен развиваться, а за это отвечает руководство, которое и определяет направление развития. Если у акционера есть доверие к руководству, то оно и управляет клубом. Контракт у тренера закончился – надо искать нового.
У меня нет никакой паники в связи со сменой тренера. Их всегда меняют по той или иной причине. Сейчас, видимо, это происходит не из-за результата, а из-за каких-то других причин», — приводит слова Смородской «Рейтинг букмекеров».
- 1 мая 2020
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