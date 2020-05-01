«Кёльн» объявил о трёх случаях заражения коронавирусом в клубе

«Кёльн» на официальном сайте объявил, что в клубе зафиксировано три случая заражения коронавирусом.



Тренерский штаб команды и футболисты прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Три человека, чьи результаты тестов дали положительный результат, были помещены под домашний карантин на две недели. Отмечается, что они не имеют симптомов.

Ранее сообщалось, что планы возобновления розыгрыша чемпионата Германии 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране. По данным источника, не исключено, что Германия вновь усилит карантинные меры. В связи с этим Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона, запланированное на 9 мая.