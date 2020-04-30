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Министерство труда Германии одобрило идею проведения матчей без зрителей

Министерство труда Германии одобрило идею проведения матчей без зрителей
Футбол / Германия 0

Министерство труда Германии одобрило концепцию проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без участия зрителей, подготовленную Немецкой футбольной лигой (DFL).

«При полном выполнении этой концепции возможно в значительной мере обеспечить соблюдение норм охраны труда игроков, тренеров и вспомогательного персонала», — приводит DW выдержку из письма, направленного статс-секретарём министерства труда Бьёрном Бёнингом в министерство здравоохранения, МВД и ведомство по делам канцлера.

Планы возобновления розыгрыша чемпионата Германии 9 мая могут быть сорваны из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране. По данным источника, не исключён вариант, при котором Германия вновь усилит карантинные меры. В связи с этим Бундеслиге придётся отложить возобновление сезона, которое было запланировано на 9 мая.

Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения
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