Илья Мэддисон: Дзюба — один из самых ненавидимых людей в стране
Знаменитый российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе.
«Мне кажется, это один из самых ненавидимых людей в стране. Несмотря на имидж национального героя и лучшего газпромовского игрока, который ему пытаются создать. Недаром его везде освистывают и шлют на три буквы», - написал Мэддисон в «Твиттере».
Этот твит стал продолжением поста Мэддисона об интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот резко критикует действующую власть и за которое его публично осудил и пообещал оштрафовать самарский клуб.
Илья Мэддисон: власть развратила футболистов лимитом и деньгами
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