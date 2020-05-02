Илья Мэддисон: Дзюба — один из самых ненавидимых людей в стране

Знаменитый российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» и сборной России Артёме Дзюбе.

«Мне кажется, это один из самых ненавидимых людей в стране. Несмотря на имидж национального героя и лучшего газпромовского игрока, который ему пытаются создать. Недаром его везде освистывают и шлют на три буквы», - написал Мэддисон в «Твиттере».

Этот твит стал продолжением поста Мэддисона об интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот резко критикует действующую власть и за которое его публично осудил и пообещал оштрафовать самарский клуб.