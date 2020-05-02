Лаутаро Мартинес сообщил «Интеру», что хочет перейти в «Барселону»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сообщил руководству миланского клуба, что хочет перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, аргентинский футболист отметил, что не станет подписывать новое соглашение с «Интером». Итальянский клуб готов отпустить Мартинеса, если «Барселона» заплатит € 90 млн. Ранее сообщалось, что чёрно-синие хотят получить от трансфера не менее € 111 млн, однако с учётом кризиса миланский клуб готов пойти на уступки.
Контракт Мартинеса с миланским «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 22-летний аргентинский нападающий записал в свой актив 16 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.
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