Головин — о досрочном завершении сезона в Лиге 1: нам остаётся только принять его
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал досрочное завершение сезона-2019/2020 в чемпионате Франции из-за пандемии коронавируса.
«Сложно что-либо комментировать. Можно долго рассуждать, была возможность доиграть чемпионат или нет, но решение в данный момент принимают не футболисты и даже не клубы. Намам остаётся только принять его и надеяться, что ситуация во всем мире нормализуется как можно скорее», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 от France Football
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