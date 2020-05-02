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Вице-президент ФИФА: рассмотрим переход на систему «весна-осень»

Вице-президент ФИФА: рассмотрим переход на систему «весна-осень»
Футбол / РПЛ 0

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что организация рассмотрит возможность перехода на систему «весна-осень», чтобы проводить сезон в течение одного календарного года.

«ЧМ-2022 должен пройти в ноябре-декабре, поэтому переход на сезон в течение календарного года может произойти. В Южной и Северной Америке уже играют в течение одного года. Может быть, так следует поступить в Европе и Африке. Эту возможность надо будет обсудить с национальными федерациями и континентальными союзами.

Начали думать о возможном утверждении нового календаря с 2024 года. Из-за кризиса, вызванного пандемией, нам нужны немедленные ответы», — цитирует Монтальяни Reuters.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец критически отнёсся к тому, что в России чемпионаты по-прежнему проходят по системе «осень-весна».

Бышовец: критически относился к системе «осень—весна», в чём её преимущество?
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