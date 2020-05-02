Вице-президент ФИФА: рассмотрим переход на систему «весна-осень»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни заявил, что организация рассмотрит возможность перехода на систему «весна-осень», чтобы проводить сезон в течение одного календарного года.
«ЧМ-2022 должен пройти в ноябре-декабре, поэтому переход на сезон в течение календарного года может произойти. В Южной и Северной Америке уже играют в течение одного года. Может быть, так следует поступить в Европе и Африке. Эту возможность надо будет обсудить с национальными федерациями и континентальными союзами.
Начали думать о возможном утверждении нового календаря с 2024 года. Из-за кризиса, вызванного пандемией, нам нужны немедленные ответы», — цитирует Монтальяни Reuters.
Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец критически отнёсся к тому, что в России чемпионаты по-прежнему проходят по системе «осень-весна».
- 2 мая 2020
-
18:25
-
18:16
-
17:47
-
17:39
-
17:24
-
17:20
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
16:13
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
15:03
-
14:58
-
14:46
-
14:36
-
14:25
-
14:16
-
13:52
-
13:51
-
13:38
-
13:32
-
13:05
-
12:52
-
12:32
-
12:29
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:34
-
11:24
-
10:54
-
10:48
-
10:39