Хабиб — о Шевченко: он что, пушкой был?

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о знаменитых футболистах — Андрее Шевченко и Андреа Пирло.

«Он, чё, пушкой был: Шева? Вместо ног — клюшки: Пирло», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Шевченко завершил карьеру в 2012 году. Знаменитый форвард выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». В настоящее время Андрей возглавляет национальную команду Украины, цвета которой защищал с 1995 по 2012 год.

Пирло играл на профессиональном уровне с 1996 по 2017 год. Итальянский хавбек выступал за «Нью-Йорк Сити», «Ювентус», «Милан», «Интер», «Реджину» и «Брешию».

Напомним, ранее Шевченко поделился воспоминаниями о знаменитом голе в ворота голкипера сборной России Александра Филимонова.