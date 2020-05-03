Марк-Андре тер Штеген: переговоры по контракту с «Барселоной» отложены

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подтвердил, что переговоры с каталонским о новом контракте приостановлены.



«У нас были предварительные переговоры, но я сказал, что мы должны сначала все обдумать. Есть много более важных вещей, мы отложили этот вопрос – на данный момент переговоров нет», – приводит слова тер Штегена в прямом эфире в «инстаграме».

Ранее сообщалось, что тер Штеген намерен получать € 18 млн в год после уплаты налогов по новому контракту.

27-летний тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл 26 матчей в Примере и пропустил 29 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.