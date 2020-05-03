Член правления «Челси» объяснил, за что Абрамович любит футбол

Член правления «Челси» Евгений Тененбаум объяснил, почему российский предприниматель и владелец лондонского клуба Роман Абрамович любит футбол.



«В обычном бизнесе в каком-то смысле проще. Вы устанавливаете план, нанимаете нужных людей, выполняете его или меняете по мере изменения среды. И это занимает некоторое время. Это не ежедневное явление. В футболе интересно, что вы утверждаете план, выполняете его, а затем каждую неделю получаете подтверждение того, является ваш план правильным или нет.



Роман Абрамович любит всё выяснять. Думаю, причина его любви к футболу заключается в том, что футбол — это не формула, не алгоритм. Думаю, поэтому люди любят этот вид спорта. Его нельзя контролировать. Существует так много различных факторов. На поле 11 игроков, но есть тренер, который имеет решающее значение. Есть вспомогательный персонал, который имеет решающее значение. Есть инфраструктура и болельщики.



В бизнес-среде у вас есть цифры продаж, есть результаты. Но в этой ситуации у вас каждую неделю есть подтверждение того, верна ли выбранная вами стратегия. Это интересно», — приводит слова Тененбаума Forbes.

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