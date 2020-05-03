Д. Билялетдинов: мнение болельщиков «Локомотива» по поводу Сёмина никто учитывать не будет

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал возможное увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
«Если разговоры о подписанном с Николичем контракте — правда, то это крайне нелогично. Команда идёт на втором месте и имеет отличные шансы его удержать. Так зачем же менять главного тренера перед решающим отрезком? Не знаю, кто такой Николич, но любому тренеру будет сложно сразу освоиться в новой команде. А Сёмин знает возможности нынешнего «Локомотива» как никто другой.
Надеюсь, по крайней мере до конца чемпионата, никаких тренерских перестановок не будет. А если «Локо» финиширует вторым, Сёмин точно должен остаться. О тренере надо судить по результату. А конфликты, разногласия – неотъемлемая составляющая футбола. Они есть в любой команде. Просто не надо выносить их на публику, как это происходит в «Локомотиве».
Знаю, Юрий Палыч не любит, чтобы в его работу лезли. И это логично. Каждый должен заниматься своим делом. Тренер – тренировать. Генеральный директор или президент – управлять.
Повлияет ли обращение болельщиков, которые встали на защиту тренера? Вот тут могу с уверенностью сказать: мнения болельщиков никто учитывать не будет. Если наверху уже что-то решили, то решили», — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».
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