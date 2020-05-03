Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football

Французское издание France Football представило рейтинг из 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов с 1992 по 2020 год. На 31-м месте в списке — гол нападающего «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота петербургского «Зенита».

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в "твиттере" «РБ Лейпциг».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоялся 23 октября 2019 года в Лейпциге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Помимо Забитцера в ворота «Зенита» гол забил Конрад Лаймер. Автором забитого мяча в составе петербургской команды стал Ярослав Ракицкий.

По итогам группового этапа «Зенит», набрав 7 очков, занял последнее место в группе и завершил выступления в еврокубках в сезоне-2019/2020.