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Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football

Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football
Футбол / РПЛ 0

Французское издание France Football представило рейтинг из 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов с 1992 по 2020 год. На 31-м месте в списке — гол нападающего «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота петербургского «Зенита».

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в "твиттере" «РБ Лейпциг».

Матч группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоялся 23 октября 2019 года в Лейпциге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Помимо Забитцера в ворота «Зенита» гол забил Конрад Лаймер. Автором забитого мяча в составе петербургской команды стал Ярослав Ракицкий.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 19:55 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ракицкий – 25'   1:1 Лаймер – 49'   2:1 Забитцер – 59'

По итогам группового этапа «Зенит», набрав 7 очков, занял последнее место в группе и завершил выступления в еврокубках в сезоне-2019/2020.

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