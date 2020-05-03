Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football
Французское издание France Football представило рейтинг из 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов с 1992 по 2020 год. На 31-м месте в списке — гол нападающего «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота петербургского «Зенита».
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в "твиттере" «РБ Лейпциг».
Матч группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит» состоялся 23 октября 2019 года в Лейпциге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Помимо Забитцера в ворота «Зенита» гол забил Конрад Лаймер. Автором забитого мяча в составе петербургской команды стал Ярослав Ракицкий.
Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 19:55 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ракицкий – 25' 1:1 Лаймер – 49' 2:1 Забитцер – 59'
По итогам группового этапа «Зенит», набрав 7 очков, занял последнее место в группе и завершил выступления в еврокубках в сезоне-2019/2020.
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