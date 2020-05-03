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Роналду подарил матери «Мерседес» за € 100 тысяч

Роналду подарил матери «Мерседес» за € 100 тысяч
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал роскошный подарок своей маме Долорес Авейру, сообщает Tikitakas.

Футболист подарил ей Mercedes GLC Coupe на День матери. Цена такого автомобиля — около € 100 тыс. Авейру сфотографировалась на фоне своей новой машины и на странице в «Инстаграме» поблагодарила детей за подарки.

Ранее Роналду в «Инстаграме» поблагодарил врачей после выписки из больницы его матери, где она оказалась из-за перенесённого инсульта.

Долорес Авейру столкнулась с проблемами со здоровьем в начале марта. 2 марта 65-летняя женщина перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжёлые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении в речи и параличе.

Роналду опубликовал фото с матерью, перенесшей инсульт, после выписки из больницы
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