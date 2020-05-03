Занев — о Давыдове: Денис – хороший пацан. Очень жалко, что он ушёл из софийского ЦСКА

Защитник софийского ЦСКА Петар Занев рассказал о своём отношении к бывшему одноклубнику Денису Давыдову, который не может покинуть Болгарию.

«Самое главное, что Денис – хороший пацан. Он хороший футболист, вписался в коллектив, но у него немного не получилось в ЦСКА. Когда он набирал форму, то заболевал или получал микротравмы, что мешало восстановиться полностью. У него большой потенциал, думаю, если он сможет набрать физическую форму, у него всё получится. Футбольные качества и интеллект у него очень хорошие.

Денис взял билеты, освободил квартиру и собирался лететь в Россию с женой и собачкой. Но никто не мог предположить, что рейс не состоится. Насколько я знаю, он вернулся в квартиру и хочет вернуться в Москву, как будет возможность.

Очень жалко, что Денис ушёл из ЦСКА. Я с ним говорил на русском языке, у меня была языковая практика, и это мне нравилось. Я шутил, говорил, что первые два-три месяца буду его переводчиком, а потом он должен будет заговорить на болгарском. Также было и у меня, когда играл на Украине, а потом в «Амкаре», где мне помогали Жора и Заха (Георгий Пеев и Захари Сираков. — Прим. «Чемпионата»)", — цитирует Занева «Р-Спорт».