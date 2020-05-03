Адиев: всегда был сторонником системы «весна-осень». Не надо подстраиваться под Европу

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев выразил мнение, что чемпионат России необходимо вновь проводить по схеме «весна-осень».

«Всегда был её сторонником. У каждой страны есть определённая специфика, связанная с климатическими условиями. От неё и надо отталкиваться. Нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты. Необходимо думать о всех клубах. В той же ПФЛ люди не играют по четыре месяца между первой и второй частью первенства, а потом ещё и летом большой перерыв. Плюс, когда представители второй или первой лиги поднимаются наверх и меняют свой статус, то у них попросту не хватает времени на построение новой команды. Когда же есть два-три зимних месяца, даже если происходит существенная ротация состава, появляется возможность процентов на восемьдесят качественно подготовить ребят», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.