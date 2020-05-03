Защитник «Спартака» Айртон Лукас может перейти в «Порту»

«Порту» проявляет интерес к бразильскому защитнику московского «Спартака» Айртону Лукасу, утверждается в «твиттере» De Primeira.

По данным источника, португальский клуб рассматривает кандидатуру бразильца в качестве возможной замены защитнику Алексу Теллесу, которым интересуется «Пари Сен-Жермен».

Айртон Лукас перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.

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