Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матерные слова

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем он подружился, когда выступал за лондонский клуб.

«Я был, наверное, самым любимым футболистом Мертезакера. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матерные слова. Они меня с Подольски очень любили. Плюс наша антропометрия — два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребёнка. Пер был очень весёлый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко», — рассказал Аршавин в программе «Идеальная команда» на телеканале «Матч ТВ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он сыграл 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.