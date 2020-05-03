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Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матерные слова

Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матерные слова
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, с кем он подружился, когда выступал за лондонский клуб.

«Я был, наверное, самым любимым футболистом Мертезакера. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матерные слова. Они меня с Подольски очень любили. Плюс наша антропометрия — два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребёнка. Пер был очень весёлый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко», — рассказал Аршавин в программе «Идеальная команда» на телеканале «Матч ТВ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он сыграл 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

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