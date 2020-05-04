Бывшая жена Кержакова: наше законодательство развязывает руки тем, кто бьёт и унижает

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, в своём «инстаграме» высказалась о проблеме домашнего насилия.



«Если честно, я в лёгком, но приятном шоке от фильма Регины Тодоренко о домашнем насилии. Это максимально крутой и нужный проект! Я многое знаю об отношениях «тиран-жертва», прочла множество книг, работала с психологами, но, тем не менее, ничего лично я не могу поделать с тем, что правовой стороны этого вопроса просто-напросто не существует. Я считаю, что мы априори не в состоянии формировать своё детство и отрочество, но каждый из нас способен формировать и менять своё сознание, будучи взрослым, осознанным человеком. Другое дело, что, как правило, агрессоры не признают за собой психологические отклонения, считая, что с ними-то все окей, о чём и рассказывается в этом фильме.



Дико, что в 21-м веке, в 2020 году, наша страна абсолютно никаким образом не регулирует этот вопрос, девушки терпят побои, психологическое насилие (а оно, поверьте, ничуть не менее ужасно, чем физическое), одной девушке отрезали кисти рук! А физическое насилие до сих пор декриминализировано. Что уж говорить о психологическом насилии, если психотерапию как науку большинство людей в нашей стране в принципе не воспринимает. Сколько ещё женщин должны стать жертвами, сколько должны вынести трупов и украсть детей, сколько женщин в проплаченных судах должны оказаться наркоманками и алкоголичками, прежде чем этот закон будет принят?!



Несмотря на то что я решила написать книгу, я решила сделать это только потому, что объективно понимаю, что моя история будет ещё одной историей в копилку всех тех, кому стыдно говорить об этом, кто запуган, слаб и уязвим. Несмотря на это, до сих пор существуют вещи, о которых мне стыдно говорить именно по причине того, что наше общество не воспринимает жертв домашнего насилия. А сколько я знаю тех, кто до сих пор молчит, потому что смысла говорить об этом нет, ведь ничего не изменится. Наше законодательство реально развязывает руки всем тем, кто бьёт, унижает и психологически доминирует. Сколько ещё должно женщин умереть от рук насильников, одному богу известно. Фильм крутой и правдивый, каждая жертва узнает себя.

Посмотрите», — написала Тюльпанова.

Бывшая жена Кержакова стала членом совета по культуре. Она лечилась от наркозависимости