«С днём рождения, брат!» Тарасов поздравил Слуцкого, покачиваясь в кресле и кушая бургер

«Рубин» опубликовал видео, в котором игроки и члены тренерского штаба клуба поздравляют Леонида Слуцкого с днём рождения. Сегодня, 4 мая, наставнику казанцев исполняется 49 лет.

В записи ролика принял участие и полузащитник Дмитрий Тарасов.

«Леонид Викторович, приветствую! С днём рождения, брат! Всего самого наилучшего! Ваше здоровье», — сказал Тарасов, покачиваясь в кресле и кушая бургер.

Видео можно посмотреть на канале «Рубина» в YouTube.

Напомним, ранее Слуцкий сказал, что запрещает игрокам команды называть друг друга словом «брат». За нарушение этого правила в «Рубине» предусмотрены штрафы.

Леонид возглавил казанцев в декабре 2019 года. Ранее российский специалист работал в «Витессе», «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА и других клубах.