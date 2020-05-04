«С днём рождения, брат!» Тарасов поздравил Слуцкого, покачиваясь в кресле и кушая бургер

«Рубин» опубликовал видео, в котором игроки и члены тренерского штаба клуба поздравляют Леонида Слуцкого с днём рождения. Сегодня, 4 мая, наставнику казанцев исполняется 49 лет.
В записи ролика принял участие и полузащитник Дмитрий Тарасов.
«Леонид Викторович, приветствую! С днём рождения, брат! Всего самого наилучшего! Ваше здоровье», — сказал Тарасов, покачиваясь в кресле и кушая бургер.
Видео можно посмотреть на канале «Рубина» в YouTube.
Напомним, ранее Слуцкий сказал, что запрещает игрокам команды называть друг друга словом «брат». За нарушение этого правила в «Рубине» предусмотрены штрафы.
Леонид возглавил казанцев в декабре 2019 года. Ранее российский специалист работал в «Витессе», «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА и других клубах.
- 4 мая 2020
-
11:36
-
11:33
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:27
-
10:23
-
10:08
-
10:01
-
09:35
-
09:31
-
09:24
-
08:30
-
07:56
-
07:35
-
07:15
-
06:42
-
06:24
-
06:04
-
05:43
-
05:31
-
05:16
-
05:00
-
04:36
-
04:05
-
03:23
-
03:07
-
02:01
-
01:47
-
01:23
-
01:03
-
00:56
-
00:53
-
00:26