Пауло Дибала: главная задача сейчас — не переживать и держать себя в хорошей форме

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о домашних тренировках на карантине.



«Сейчас моя главная задача – не переживать и держать себя в хорошей форме. Я тренируюсь дома, у меня есть кое-какое оборудование, но это, конечно, совсем не то.



Мы не знаем точно, когда вернёмся к нормальным тренировкам. Сначала была одна неделя, потом ещё одна, и ещё одна… В отпуске ты хотя бы знаешь, что будешь отдыхать определённый период, а потом вернёшься к привычному рабочему ритму», — сказал Дибала.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).

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