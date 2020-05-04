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Пауло Дибала: главная задача сейчас — не переживать и держать себя в хорошей форме

Пауло Дибала: главная задача сейчас — не переживать и держать себя в хорошей форме
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о домашних тренировках на карантине.

«Сейчас моя главная задача – не переживать и держать себя в хорошей форме. Я тренируюсь дома, у меня есть кое-какое оборудование, но это, конечно, совсем не то.

Мы не знаем точно, когда вернёмся к нормальным тренировкам. Сначала была одна неделя, потом ещё одна, и ещё одна… В отпуске ты хотя бы знаешь, что будешь отдыхать определённый период, а потом вернёшься к привычному рабочему ритму», — сказал Дибала.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Заразившийся коронавирусом Пауло Дибала рассказал о своём состоянии
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