Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Иржи Ярошик: «Спартак» первым вышел на меня, но ЦСКА проявил больше старания

Иржи Ярошик: «Спартак» первым вышел на меня, но ЦСКА проявил больше старания
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что он мог перейти в московский «Спартак».

«Спартак» первым вышел на меня, но клубы не смогли договориться. ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил за меня нужные деньги. Потому я и выбрал этот клуб.

Не было ли обидно, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА спустя несколько месяцев после моего ухода в «Челси»? Когда я был футболистом, не задумывался об этом. С одной стороны, я лучше чувствовал себя в ЦСКА, потому что был одним из лидеров команды. С другой — мне довелось поиграть со звёздами мирового уровня. И почти сразу после переезда в Англию завоевать Кубок лиги и стать чемпионом, чего с «Челси» не было 50 лет. Так что сложный вопрос. В идеале хотел бы находиться одновременно и в ЦСКА, и в «Челси». Но, к сожалению, это невозможно», — приводит слова Ярошика «Российская газета».

Ярошик: возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020