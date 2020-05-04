Иржи Ярошик: «Спартак» первым вышел на меня, но ЦСКА проявил больше старания

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что он мог перейти в московский «Спартак».
«Спартак» первым вышел на меня, но клубы не смогли договориться. ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил за меня нужные деньги. Потому я и выбрал этот клуб.
Не было ли обидно, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА спустя несколько месяцев после моего ухода в «Челси»? Когда я был футболистом, не задумывался об этом. С одной стороны, я лучше чувствовал себя в ЦСКА, потому что был одним из лидеров команды. С другой — мне довелось поиграть со звёздами мирового уровня. И почти сразу после переезда в Англию завоевать Кубок лиги и стать чемпионом, чего с «Челси» не было 50 лет. Так что сложный вопрос. В идеале хотел бы находиться одновременно и в ЦСКА, и в «Челси». Но, к сожалению, это невозможно», — приводит слова Ярошика «Российская газета».
- 4 мая 2020
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