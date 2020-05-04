Пауло Дибала: никогда не думал, что буду настолько скучать по тренировкам и играм

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что скучает по футболу на карантине, объявленном из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«По правде говоря, я никогда не думал, что буду настолько скучать по тренировкам и играм. Чувствую, что мне очень нужно потренироваться, увидеть своих друзей и товарищей по команде. В конце концов, дотронуться до мяча! Всё-таки самостоятельные тренировки дома – это не то же самое. Хочется надеть бутсы, бегать, забивать голы… Всегда говорю: если в тебе есть страсть, всё вокруг тебя становится в два раза важнее», — отметил Дибала.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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