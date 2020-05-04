Созин: какие 18 команд в РПЛ? Через пару месяцев клубы будут лопаться, как шарики

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

«Стыки за выход в РПЛ сейчас вообще неважны. Дюкову нужно взять всё в ручное управление, но решением всё равно будут не довольны. Но раз вы единогласно выбрали президента, значит вы в него верите! Сейчас не до демократии. Непонятно, откроется ли вообще страна. Надо подождать, пока отпустят удавку. Через месяц мы не вспомним, что вообще был такой «Ротор», если всё останется как есть. А сейчас пусть всё решает Дюков. А если он со всеми будет советоваться, то не будет никакого решения. Здесь нужно жёсткое, авторитетное мнение. И не надо никаких обсуждений.



Сейчас нет никаких регламентов, сейчас чрезвычайная ситуация. Надо понять, будет ли вообще футбол с болельщиками, с регламентами… А то говорят про игры в масках, без плевков… Регламентов сейчас нет. А разговоры о расширении — ну какие 18 команд в РПЛ? У нас через пару месяцев команды будут лопаться, как воздушные шары. У губернаторов денег не будет, а чемпионом будет команда, которую проспонсируют производители туалетной бумаги. Сейчас это очень прибыльный бизнес», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.