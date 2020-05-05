«Ливерпуль» ещё не принял окончательного решения о трансфере Вернера

Английский «Ливерпуль» взял паузу в переговорах о трансфере форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает The Guardian.

Клуб уже уведомил «Лейпциг», что ему нужно больше времени для принятия решения о возможном переходе Вернера. «Ливерпуль» хочет оценить влияние пандемии коронавируса на трансферный рынок и на собственный бюджет. Сам Вернер готов покинуть «РБ Лейпциг», и «Ливерпуль» считается главным претендентом на футболиста, в контракте которого прописаны отступные — € 60 млн.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Вернер провёл за «РБ Лейпциг» 25 матчей и забил 21 мяч. На данный момент он второй бомбардир чемпионата после Роберта Левандовского, забившего 25 мячей.