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«Ливерпуль» ещё не принял окончательного решения о трансфере Вернера

«Ливерпуль» ещё не принял окончательного решения о трансфере Вернера
Футбол / Англия 0

Английский «Ливерпуль» взял паузу в переговорах о трансфере форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает The Guardian.

Клуб уже уведомил «Лейпциг», что ему нужно больше времени для принятия решения о возможном переходе Вернера. «Ливерпуль» хочет оценить влияние пандемии коронавируса на трансферный рынок и на собственный бюджет. Сам Вернер готов покинуть «РБ Лейпциг», и «Ливерпуль» считается главным претендентом на футболиста, в контракте которого прописаны отступные — € 60 млн.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Вернер провёл за «РБ Лейпциг» 25 матчей и забил 21 мяч. На данный момент он второй бомбардир чемпионата после Роберта Левандовского, забившего 25 мячей.

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