«Ливерпуль» ещё не принял окончательного решения о трансфере Вернера
Английский «Ливерпуль» взял паузу в переговорах о трансфере форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, сообщает The Guardian.
Клуб уже уведомил «Лейпциг», что ему нужно больше времени для принятия решения о возможном переходе Вернера. «Ливерпуль» хочет оценить влияние пандемии коронавируса на трансферный рынок и на собственный бюджет. Сам Вернер готов покинуть «РБ Лейпциг», и «Ливерпуль» считается главным претендентом на футболиста, в контракте которого прописаны отступные — € 60 млн.
В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Вернер провёл за «РБ Лейпциг» 25 матчей и забил 21 мяч. На данный момент он второй бомбардир чемпионата после Роберта Левандовского, забившего 25 мячей.
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