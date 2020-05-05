«Даже круче, чем до третьих родов». Жена Боккетти похвасталась своей формой

Екатерина Боккетти, жена бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, в своём «инстаграме» рассказала, как поддерживает форму.
«Город засыпает, просыпается мафия. Я горжусь собой, кайфую от себя, за 2,5 месяца домашнего фитнеса я привела тело в идеальную форму, даже круче, чем было до третьих родов. Своими упражнениями никому не открою Америку, тем более сейчас программ и видео в доступе хоть отбавляй. К 28 годам выучила своё тело, подходящие мне продукты и просто стараюсь поддерживать баланс. Ненавижу качать пресс и бегать, заменяю это эллипсом, боковыми планками, миксую с йогой. Так можно и свою программу тренировок создать. Искренне не понимаю людей, которые находят 100 000 причин и отговорок не ухаживать и не следить за своим телом. Аааааа! Как же это круто. Эмоции! Постараюсь сделать на днях видео», — написала Екатерина.
Боккетти защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год, а до этого на протяжении двух лет играл за «Рубин». В настоящее время 33-летний итальянец выступает на родине за «Верону».
- 5 мая 2020
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:19
-
06:22
-
06:03
-
05:42
-
05:25
-
04:35
-
04:28
-
03:57
-
03:24
-
02:34
-
02:04
-
01:30
-
00:55
-
00:45
-
00:23
-
00:16
-
00:06
- 4 мая 2020
-
23:46
-
23:42
-
23:26
-
23:26
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:20