«Даже круче, чем до третьих родов». Жена Боккетти похвасталась своей формой

Екатерина Боккетти, жена бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, в своём «инстаграме» рассказала, как поддерживает форму.



«Город засыпает, просыпается мафия. Я горжусь собой, кайфую от себя, за 2,5 месяца домашнего фитнеса я привела тело в идеальную форму, даже круче, чем было до третьих родов. Своими упражнениями никому не открою Америку, тем более сейчас программ и видео в доступе хоть отбавляй. К 28 годам выучила своё тело, подходящие мне продукты и просто стараюсь поддерживать баланс. Ненавижу качать пресс и бегать, заменяю это эллипсом, боковыми планками, миксую с йогой. Так можно и свою программу тренировок создать. Искренне не понимаю людей, которые находят 100 000 причин и отговорок не ухаживать и не следить за своим телом. Аааааа! Как же это круто. Эмоции! Постараюсь сделать на днях видео», — написала Екатерина.

Боккетти защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год, а до этого на протяжении двух лет играл за «Рубин». В настоящее время 33-летний итальянец выступает на родине за «Верону».