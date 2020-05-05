Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Даже круче, чем до третьих родов». Жена Боккетти похвасталась своей формой

«Даже круче, чем до третьих родов». Жена Боккетти похвасталась своей формой
Футбол / Италия 0

Екатерина Боккетти, жена бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, в своём «инстаграме» рассказала, как поддерживает форму.

«Город засыпает, просыпается мафия. Я горжусь собой, кайфую от себя, за 2,5 месяца домашнего фитнеса я привела тело в идеальную форму, даже круче, чем было до третьих родов. Своими упражнениями никому не открою Америку, тем более сейчас программ и видео в доступе хоть отбавляй. К 28 годам выучила своё тело, подходящие мне продукты и просто стараюсь поддерживать баланс. Ненавижу качать пресс и бегать, заменяю это эллипсом, боковыми планками, миксую с йогой. Так можно и свою программу тренировок создать. Искренне не понимаю людей, которые находят 100 000 причин и отговорок не ухаживать и не следить за своим телом. Аааааа! Как же это круто. Эмоции! Постараюсь сделать на днях видео», — написала Екатерина.

Боккетти защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год, а до этого на протяжении двух лет играл за «Рубин». В настоящее время 33-летний итальянец выступает на родине за «Верону».

Боккетти: уже больше двух месяцев нахожусь один, а жена мучается с тремя детьми в России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020