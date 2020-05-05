Египетский футболист Гамаль рассказал, как тренер-расист сорвал его переход в «Рубин»

Египетский нападающий Амр Гамаль рассказал о конфликте с Гевином Хантом, главным тренером южноафриканской команды «Бидвест Витс», за которую он выступал на правах аренды из «Аль-Ахли» с 2017 по 2018 год.
«Я был лучшим бомбардиром команды и привёл её к победе в Кубке. Но тренер оскорблял и унижал меня. У нас даже были стычки. Я лишь защищал себя. Он был высокомерным расистом, даже его публичные заявления были провокационными. Мне не давали играть, несмотря на статус лучшего бомбардира. Тренер сказал: «Я не дам тебе вернуться в «Аль-Ахли», и ты не сыграешь на чемпионате мира».
В то время я получил предложение от «Рубина». Я подумал, что для меня это отличная возможность и шанс сыграть на чемпионате мира в России. «Аль-Ахли» был готов к сделке, но «Бидвест» отказался меня отпускать, а затем трансферное окно просто закрылось. Вот почему мне пришлось играть в Финляндии (Гамаль играл за ХИК с марта по июль 2018 года. – Прим. «Чемпионата»). Я имел полное право выступить на чемпионате мира, потому что принял участие во всех отборочных матчах. У меня был забронирован билет, и я был в составе. А потом в один день я проснулся и узнал, что не попал в заявку. После этого я плакал неделю. Я уважаю Эктора Купера (бывший главный тренер сборной Египта. – Прим. «Чемпионата»), но не мог понять его решения», — цитирует Гамаля Kingfut.com со ссылкой на OnTime Sport 2 TV.
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