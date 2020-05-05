Фекир ждёт предложения от «Реала» или «Барселоны». «Бетис» хочет за него € 50 млн

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир хочет совершить следующий шаг в своей карьере и перейти в топ-клуб, сообщает AS.



По информации издания, 26-летний футболист ждёт предложения от «Реала» или «Барселоны» и не готов покидать команду ради менее статусного клуба. «Бетис» намерен выручить с продажи Набиля € 50 млн.



В услугах Фекира также заинтересованы «Арсенал», «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед», однако форвард не отвечает им взаимностью, а сами клубы не готовы удовлетворить финансовые требования «Бетиса».



Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Фекиром, но хочет приобрести его после того, как он адаптируется в Испании. Набиль находится в хороших отношениях со спортивным директором сине-гранатовых Эриком Абидалем.



Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, а ранее выступал за «Лион». В нынешнем сезоне нападающий отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 22 матчах Примеры.

«Ньюкасл» вступил в переговоры по Кулибали. Клуб также нацелен на Фекира и Кавани