Фекир ждёт предложения от «Реала» или «Барселоны». «Бетис» хочет за него € 50 млн

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир хочет совершить следующий шаг в своей карьере и перейти в топ-клуб, сообщает AS.
По информации издания, 26-летний футболист ждёт предложения от «Реала» или «Барселоны» и не готов покидать команду ради менее статусного клуба. «Бетис» намерен выручить с продажи Набиля € 50 млн.
В услугах Фекира также заинтересованы «Арсенал», «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед», однако форвард не отвечает им взаимностью, а сами клубы не готовы удовлетворить финансовые требования «Бетиса».
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Фекиром, но хочет приобрести его после того, как он адаптируется в Испании. Набиль находится в хороших отношениях со спортивным директором сине-гранатовых Эриком Абидалем.
Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, а ранее выступал за «Лион». В нынешнем сезоне нападающий отметился 7 голами и 3 результативными передачами в 22 матчах Примеры.
- 5 мая 2020
-
15:01
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:14
-
14:04
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:07
-
12:56
-
12:41
-
12:40
-
12:39
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
10:50
-
10:47
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:19
-
06:22
-
06:03