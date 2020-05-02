Илья Геркус: если Миранчукам не уходить сейчас, то когда? Им нужна какая-то встряска
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о возможном уходе из московского клуба его лидеров Алексея и Антона Миранчуков.
«Разумеется, переход Миранчуков (в европейский клуб. — Прим. „Чемпионата“) — это тема наступающего лета. И если не уходить сейчас, то когда? Да, будет новая сага. Или переподписание, или уход. В 25 лет им уже не уйти в Европу в статусе подающих надежды.
Могут ли они вообще раскрыться вне «Локомотива»? Конечно. Они очень талантливые футболисты. Наверное, им нужна какая-то встряска, но я верю, что они смогут сделать ещё один шаг вперед и стать ещё более классными игроками, чем сейчас», — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».
Ранее сообщалось об интересе к Алексею Миранчуку со стороны туринского «Ювентуса».
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