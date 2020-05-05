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Евсеев: Филатов учил нас жизни. Он и Сёмин смогли сделать «Локомотив» лучшим клубом России

Евсеев: Филатов учил нас жизни. Он и Сёмин смогли сделать «Локомотив» лучшим клубом России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» рассказал об отношении к бывшему президенту «Локомотива» Валерию Филатову.

«Буква Ф в моём алфавите – это Филатов! Наш замечательный президент, добрейшей души человек. «Локомотив» – клуб с многолетними традициями. Он ещё в советские времена был успешен. За него играли звёзды советского футбола. Достаточно двух фамилий, чтобы понять, что за история у «Локомотива»: Валентин Гранаткин и Борис Аркадьев. Но именно Филатов с Сёминым смогли сделать клуб лучшим в стране. Выиграть чемпионат, построить базу и стадион: этим Валерий Николаевич навсегда вошёл в историю «Локо».

К Филатову любой игрок мог зайти всегда, даже дублёр. Без предварительной записи и не обязательно с рабочим вопросом. С ним интересно было просто поговорить. Филатов учил нас, молодых, жизни. Не навязывая своего мнения. Удивительно, сколько лет Валерий Николаевич был вне «Локомотива», вне футбола. Я был очень рад за него, когда он вернулся, став членом совета директоров», — написал Евсеев.

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