Агуэро не включил Марадону в сборную лучших аргентинских футболистов
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро составил команду из пяти лучших аргентинских футболистов в истории, сообщает TyC Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
В состав Серхио не попал легендарный форвард Диего Марадона, который в 1986 году помог национальной команде добыть один из двух титулов чемпионов мира.
Сборная Агуэро: Херман Бургос, Оскар Руджери, Лионель Месси, Карлос Тевес, Хуан Роман Рикельме.
Напомним, Агуэро был женат на дочери Марадоны, которая в 2009 году родила ему сына. Крёстным отцом ребёнка является близкий друг Серхио и его партнёр по сборной Аргентины Лионель Месси, на клубном уровне защищающий цвета «Барселоны». Впоследствии пара развелась, и сын остался жить с матерью.
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