Василий Уткин назвал величайшего тренера в истории футбола

Известный блогер Василий Уткин назвал самого великого, по его мнению, тренера в истории футбола.



«Я не буду оригинален. Считаю, что Ринус Михелс – действительно величайший тренер всех времён. Да, его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не вопрос об изобретении тотального футбола определяли. Он его действительно роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Его карьера продлилась очень долго, вообще говоря, такая голландская, может, традиция и черта. Голландские тренеры работают долго, они почему-то ненасытные. Для них это стало образом жизни. Хотя это поколение голландцев, может, уже и сходит на нет. Потому что современным голландцам это уже не очень свойственно.



Вот поэтому величие Ринуса Михелса для меня, наверное, самое яркое и самое главное. Оно поддаётся изучению. Оно, пожалуй, самое неоспоримое. Вот так я бы сказал», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.



Тренерская карьера Михелса длилась с 1965 по 1992 год. Он работал в «Аяксе», «Барселоне», «Ацтеке», «Кёльне» и «Байере», а также возглавлял сборную Нидерландов.



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