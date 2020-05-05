Павел Мамаев — о тюрьме: попал туда, где нужно оставаться честным и порядочным человеком

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как ему удалось не сломаться в тюрьме.

«Почему не сдался? Как можно сдаться! Представьте, я попал в тюрьму – никому неинтересно, кто я. Я попал в обстоятельства, где надо жить, оставаться честным и порядочным человеком. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет. Думал только, что надо жить там. Мне не было интересно, кто и что обо мне говорит. На меня мнение людей не воздействовало. Никто не знает ситуации, в которой я был. Если бы те, кто кричат, кто плохой и хороший, оказались в такой ситуации, неизвестно, как они вышли бы. А я был уверен, что я возьму из этой ситуации только хорошее и всё будет хорошо», — сказал Мамаев в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.