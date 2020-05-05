Насри: Сампаоли говорил: «Ты можешь пить и ходить на вечеринки, а я прикрою тебя»

Бывший полузащитник «Севильи» Самир Насри, выступающий за «Андерлехт», рассказал о взаимоотношениях с экс-наставником испанской команды Хорхе Сампаоли, который возглавлял «Севилью» в сезоне-2016/2017.



«У меня были дружеские отношения с Сампаоли. Он был другом, а не тренером. У меня мурашки бежали по телу, когда Сампаоли произносил речь в раздевалке, а ведь я даже не понимал по-испански.



Сампаоли так любил меня, что говорил: «Приходи в команду. Ты можешь пить, ходить на вечеринки, делать всё что хочешь, а я прикрою тебе перед клубом. Только прошу хорошо играть». Честно говоря, даже если у нас не было матчей, а я хотел поехать на выходные к семье, Сампаоли говорил, что позаботится о моей собаке», — приводит слова Насри Marca.

Насри: сейчас в сборных много кумовства. Не понимаю, почему не вызывали меня и Бензема