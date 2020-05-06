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«Оказывается, у меня пацанка растёт». Алиев показал, как его дочь играет в футбол

«Оказывается, у меня пацанка растёт». Алиев показал, как его дочь играет в футбол
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев в своём «инстаграме» опубликовал видео с детьми.

В ролике дочь и сын экс-полузащитника играют в футбол со сверстниками. Особое внимание Алиев уделил действиям своей дочери.

«Оказывается, у меня пацанка растёт, а не дочка», — сказал Александр.

Видео доступно на «Чемпионате».

Александр Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также экс-полузащитник два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины бывший футболист вызывался с 2008 по 2012 год.

Последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский «Тараз», цвета которого он защищал в 2016 году.

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