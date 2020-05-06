«РБ Лейпциг» снизил цену на Юпамекано на € 20 млн
Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано может покинуть команду за меньшую сумму, чем было заявлено ранее.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Bild, немецкий клуб снизил цену на 21-летнего футболиста сразу на треть – с € 60 млн, прописанных в качестве отступных, до € 40 млн. Такой шаг связан с грядущим кризисом на фоне паузы из-за пандемии коронавируса и опасениями, что игрок может уйти бесплатно по истечении контракта.
Действующее соглашение Юпамекано рассчитано до лета 2021 года. При этом «РБ Лейпциг» по-прежнему надеется продлить контракт с защитником, значительно повысив клаусулу.
Ранее сообщалось, что Юпамекано хочет перейти в «Баварию». Игроком также интересуются «Реал», «Челси», «Арсенал», «Милан» и «Барселона».
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