Футболисты «Мордовии» не получают зарплату пять месяцев

Спортивный директор «Мордовии» Марат Мустафин сообщил, что клуб не платит зарплату футболистам уже пять месяцев. Несмотря на это, клуб продолжит борьбу за сохранение места в ФНЛ.

«Мы от борьбы не отказываемся, настроены очень серьёзно. Задачу сохранить место в ФНЛ никто не снимал, будем биться. Глава республики Владимир Волков и президент клуба Станислав Лысов нас поддерживают, поэтому настроены весьма оптимистично. Руководству региона большое спасибо. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Мордовии, делает всё возможное, чтобы футбольный клуб существовал и добивался результатов.

В мае задолженность по зарплате в клубе будет пять месяцев. Команде не выплатили деньги за декабрь, январь, февраль, март и апрель. Несмотря на все проблемы, ребята относятся к ситуации с пониманием. Верят, что задолженность будет погашена», — приводит слова Мустафина «Столица С».