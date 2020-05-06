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«Муж пошёл по тёлочкам». Жена Погребняка опубликовала фото из коровника

«Муж пошёл по тёлочкам». Жена Погребняка опубликовала фото из коровника
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, на своей странице в «Инстаграме» выложила фото, на котором футболист запечатлён стоящим в коровнике.

«Мой муж пошёл по тёлочкам», — подписала она снимок.

Ранее Мария опубликовала видео из коровника, на котором она обнимает животное.

Мария и Павел женаты с 2014 года. В их семье трое сыновей.

Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.

«Урал», набрав в 22 матчах 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В настоящее время чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.

Жена Погребняка пообнимала корову в стойле
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