«Муж пошёл по тёлочкам». Жена Погребняка опубликовала фото из коровника

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, на своей странице в «Инстаграме» выложила фото, на котором футболист запечатлён стоящим в коровнике.
«Мой муж пошёл по тёлочкам», — подписала она снимок.
Ранее Мария опубликовала видео из коровника, на котором она обнимает животное.
Мария и Павел женаты с 2014 года. В их семье трое сыновей.
Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (в пяти — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.
«Урал», набрав в 22 матчах 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В настоящее время чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.
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