Матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» может состояться 8 августа

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» может состояться 8 августа, утверждает RMC Sport.
По данным источника, УЕФА приступил к составлению календаря матчей Лиги чемпионов. В среду утром УЕФА провёл видеоконференцию с президентами европейских клубов, чтобы напомнить им о намерении организации доиграть Лигу чемпионов сезона-2019/2020.
В УЕФА планируют, что матчи европейских чемпионатов будут завершены до конца июля, чтобы Лига Европы и Лига чемпионов могли быть доиграны в августе.
Напомним, в первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» во Франции со счётом 1:0. Не сыграны ещё три ответных матча 1/8 финала: «Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1). В четвертьфинал уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».
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