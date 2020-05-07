Ван дер Сар: Зидан приезжал на тренировки на Fiat, а другие футболисты — на Ferrari

Бывший вратарь «Ювентуса» Эдвин ван дер Сар вспомнил, как играл вместе с французом Зинедином Зиданом в туринском клубе с 1999 по 2001 год.
«Зидан был не очень разговорчивым. Он не особо хорошо говорил по-английски, в основном общался на французском или итальянском. Но то, как он обращался с мячом…
Он приезжал на тренировки на Fiat, одетый в джинсы, белую футболку Levi’s и кроссовки аdidas. Другие футболисты выглядели совершенно по-другому: приезжали на Ferrari, одетые в Dolce&Gabbana и Versace.
Конечно, у Зидана была и тёмная сторона, он получал за это красные карточки, но без этого он бы не был таким изящным», — приводит слова ван дер Сара AS.
В настоящее время Зидан — главный тренер мадридского «Реала», а ван дер Сар занимает должность генерального директора амстердамского «Аякса».
- 7 мая 2020
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