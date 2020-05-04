Гол Зинедина Зидана «Байеру» — самый красивый в истории ЛЧ по версии France Football

Издание France Football опубликовало рейтинг 50 самых красивых голов в истории Лиги чемпионов (1992-2020). Список возглавил мяч бывшего полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана в ворота леверкузенского «Байера» в финале 2002 года.

Видео можно посмотреть на странице Лиги чемпионов в «Твиттере».

Топ-10 France Football

1. Зинедин Зидан («Реал», забил «Байеру» в 2002 году)

2. Мауро Брессан («Фиорентина», забил «Барселоне» в 1999 году)

3. Криштиану Роналду («Реал», забил «Ювентусу» в 2018 году)

4. Деян Станкович («Интер», забил «Шальке-04» в 2011 году)

5. Филипп Мексес («Милан», забил «Андерлехту» в 2012 году)

6. Гарет Бэйл («Реал», забил «Ливерпулю» в 2018 году)

7. Майкл Эссьен («Челси», забил «Барселоне» в 2009 году)

8. Марио Манджукич («Ювентус», забил «Реалу» в 2017 году)

9. Роналдиньо («Барселона», забил «Челси» в 2005 году)

10. Аарон Рэмси (лондонский «Арсенал», забил «Галатасараю» в 2014 году).