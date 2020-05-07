Карпин пожелал Федуну излечиться от коронавируса

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна после выявления у него коронавирусной инфекции.
«Хотелось бы пожелать Леониду Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений», — приводит слова Карпина Sport24.
Карпин работал при Федуне в «Спартаке», занимая должности генерального директора и главного тренера.
В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.
- 7 мая 2020
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