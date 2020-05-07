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Карпин пожелал Федуну излечиться от коронавируса

Карпин пожелал Федуну излечиться от коронавируса
Карпин пожелал Федуну излечиться от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость о госпитализации владельца «Спартака» Леонида Федуна после выявления у него коронавирусной инфекции.

«Хотелось бы пожелать Леониду Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений», — приводит слова Карпина Sport24.

Карпин работал при Федуне в «Спартаке», занимая должности генерального директора и главного тренера.

В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании «Лукойл» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приёма пациентов с этим диагнозом.

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