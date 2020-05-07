Дик Адвокат обратился к болельщикам «Зенита»

Петербургский «Зенит» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с бывшим главным тренером команды Диком Адвокатом, ныне возглавляющим нидерландский «Фейеноорд».

«Дорогие друзья из „Зенита“! Надеюсь, вы насладитесь трансляциями матчей Кубка УЕФА 2008 года. Это было отличное время, которое мы провели вместе с вами. Надеюсь, вам понравится. Желаю всего наилучшего всем фанатам „Зенита“! „— сказал Адвокат.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит» объявил о показе матчей Кубка УЕФА сезона-2007/2008. Игры будут транслироваться на ютуб-канале петербургского клуба.

Кубок УЕФА 2007/08 — 37-й розыгрыш Кубка. Финальный матч состоялся 14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере между «Зенитом» и шотландским «Рейнджерс» и завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.