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«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии

«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» поздравил немецкий «Эрцгебирге» с возобновлением сезона.

«Очень рады за наших друзей из «Эрцгебирге», что их сезон возобновляется в следующую субботу. Наслаждайтесь игрой, парни, и оставайтесь в безопасности», — говорится в сообщении.

Чемпионат Германии в первой и второй Бундеслигах возобновится 16 мая. 5 мая футболисты, тренеры и другие работники немецкого «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции у одного из членов команды.

В ноябре 2019-го «Эрцгебирге» и «Спартак» подписали договор о дружбе и сотрудничестве между клубами. В «Эрцгебирге» работал нынешний тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Немецкий клуб ушёл на карантин из-за положительного теста на коронавирус
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